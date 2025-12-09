Papież Leon XIV przyjął we wtorek (9 grudnia) prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. Spotkanie miało charakter prywatny i odbyło się w podrzymskiej papieskiej rezydencji w Castel Gandolfo.
Rozmowa w Villa Barberini, w której zatrzymuje się papież podczas pobytu w Castel Gandolfo, trwała ponad pół godziny.
Po rozmowie Leon XIV i prezydent stanęli na balkonie rezydencji.
W wydanym komunikacie Watykan poinformował, że „podczas serdecznej rozmowy, której głównym tematem była wojna na Ukrainie, Ojciec Święty powtórzył konieczność kontynuowania dialogu i ponownie wyraził pilne życzenie, by trwające inicjatywy dyplomatyczne mogły doprowadzić do sprawiedliwego i trwałego pokoju”.
Ponadto wśród tematów rozmów Watykan wymienił kwestię jeńców wojennych i potrzebę powrotu ukraińskich dzieci do ich rodzin. To nawiązanie do kwestii dzieci wywiezionych do Rosji.
Także w Castel Gandolfo Leon XIV i przywódca Ukrainy rozmawiali 9 lipca. Po raz pierwszy spotkali się 18 maja po inauguracji pontyfikatu papieża z USA.
O godz. 15 prezydent Wołodymyr Zełenski spotka się z premier Włoch Giorgią Meloni w siedzibie jej kancelarii – Palazzo Chigi.
