Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski mierzy się z coraz silniejszą presją ze strony USA, które chcą, by zaakceptował straty terytorialne na rzecz Rosji oraz poczynił inne ustępstwa – napisał w poniedziałek (8 grudnia) Axios, powołując się na ukraińskich urzędników.

Po tygodniach intensywnych działań dyplomatycznych Ukraińcy wciąż są zdania, że niektóre części amerykańskiego planu pokojowego sprzyjają Moskwie, a USA naciskają na Zełenskiego dużo mocniej niż na przywódcę Rosji Władimira Putina – podał Axios.

Przedstawiciel amerykańskich władz zaprzeczył temu stwierdzeniu i zapewnił, że USA również naciskały na Putina, by złagodził swoje żądania.

Najważniejsze punkty planu pokojowego

Negocjacje pokojowe koncentrują się na dwóch kwestiach. Rosja żąda, by Ukraina oddała jej cały Donbas, w tym terytorium, którego rosyjskie wojska nie podbiły. Ukraina z kolei domaga się silnych gwarancji bezpieczeństwa od USA, by zapobiec przyszłej rosyjskiej agresji.

Ukraiński urzędnik powiedział, że z perspektywy Kijowa oferta amerykańska pogorszyła się po ubiegłotygodniowej rozmowie wysłanników USA Steve’a Witkoffa i Jareda Kushnera z Putinem w Moskwie.

Według niego wydawało się, jakby Witkoff i Kushner chcieli usłyszeć od Zełenskiego wyraźne „tak” podczas sobotniej rozmowy telefonicznej.

Ukraina pod presją

Wyglądało to tak, jakby USA próbowały sprzedać nam w różny sposób rosyjskie pragnienie zajęcia całego Donbasu i Amerykanie chcieli, żeby Zełenski zaakceptował to wszystko podczas rozmowy telefonicznej

– przekazało źródło, odnosząc się do rozmowy Witkoffa, Kushnera i Zełenskiego, którą przeprowadzono na koniec trzydniowych negocjacji amerykańskiej i ukraińskiej delegacji na Florydzie.

Urzędnicy Ukrainy i USA powiadomili, że poczyniono pewien postęp, lecz nie ma przełomu w sprawie terytorium ani gwarancji bezpieczeństwa.

Według Axiosa Zełenski miał powiedzieć Witkoffowi i Kushnerowi, że dopiero godzinę wcześniej otrzymał amerykańską propozycję i jeszcze jej nie przeczytał.

Amerykański urzędnik stwierdził, że było to zaskakujące, bo Stany Zjednoczone przekazały zaktualizowaną propozycję dzień wcześniej. Ukraiński urzędnik podkreślił z kolei, że część dokumentów dostarczono dzień wcześniej, a inne dopiero na krótko przed rozmową.

Trump rozczarowany

W niedzielę wieczorem Trump oświadczył, że jest rozczarowany, bo – jak stwierdził – przywódca Ukrainy nie przeczytał jeszcze propozycji planu pokojowego.

Przedstawiciel ukraińskich władz powiedział Axiosowi, że amerykańska propozycja zawierała surowsze warunki niż poprzednie wersje w takich sprawach jak terytorium i kontrola nad Zaporoską Elektrownią Atomową oraz pozostawiały kluczowe pytania dotyczące gwarancji bezpieczeństwa bez odpowiedzi.

Są ważne kwestie dotyczące terytorium, które należy omówić dokładniej: kto co kontroluje, kto gdzie pozostaje, kto się wycofuje, a jeśli Ukraina wycofa się z linii kontaktowej, jak upewnić się, że Rosja zrobi to samo i (nie będzie kontynuować) walk

– powiedziało źródło.

Przedstawiciel amerykańskich władz zapewniał, że na obecny kształt projektu duży wpływ mieli Ukraińcy, a Kushner i Witkoff naciskali na Putina, by zgodził się na niektóre ukraińskie żądania.

Rozmówcy portalu przekazali, że administracja Trumpa postrzega poniedziałkowe spotkanie w Londynie z przywódcami Wielkiej Brytanii, Francji i Niemiec jako niepomocną próbę zyskania na czasie w negocjacjach na temat amerykańskiego planu pokojowego.

Próba odciągnięcia od Europy?

Ukraińscy urzędnicy twierdzą też, że USA próbują odciągnąć Zełenskiego od europejskich przywódców, aby móc wywierać na niego skuteczniejszą presję.

Zełenski nie może podejmować tak dramatycznych decyzji bez konsultacji z kluczowymi sojusznikami w Europie – powiedział ukraiński urzędnik. Podczas gdy administracja USA naciska na Zełenskiego, by działał szybko, Europejczycy doradzają mu ostrożność i cierpliwość

– przekazał rozmówca.

Axios napisał, że taka sytuacja doprowadza do wściekłości niektórych członków Białego Domu, którzy uważają Europejczyków za dużą przeszkodę na drodze do zawarcia porozumienia.

W poniedziałek (8 grudnia) Zełenski zapowiedział, że następnego dnia Ukraina przedstawi Stanom Zjednoczonym zaktualizowany plan pokojowy, mający na celu zakończenie wojny z Rosją. Dodał, że plan ten zawiera 20 punktów, jednak nie osiągnięto jeszcze kompromisu w kwestii terytoriów.