W Nowej Soli powstaną dwa budynki wielorodzinne z mieszkaniami pod wynajem o powierzchni od 30 do ponad 60 metrów kwadratowych.
Miejscy urzędnicy wchodzą w kluczowy etap prac nad programem mieszkaniowym, który ma realnie wzmocnić lokalną społeczność i wypełnić lukę na rynku najmu. – Według założeń na przydział mieszkania mogą liczyć osoby, które co najmniej pięć lat mieszkają na terenie miasta – mówi Łukasz Chybiński z Urzędu Miasta w Nowej Soli.
Budowa domów wielorodzinnych ma kosztować około 20 milionów złotych.
Polecamy
Warsztaty dla młodych nowosolan
Muzeum Miejskie w Nowej Soli zaprasza dzieci i młodzież do udziału w warsztatach przybliżających udział Polaków w działaniach wojennych 1939...Czytaj więcejDetails