W Nowej Soli powstaną dwa budynki wielorodzinne z mieszkaniami pod wynajem o powierzchni od 30 do ponad 60 metrów kwadratowych.

Miejscy urzędnicy wchodzą w kluczowy etap prac nad programem mieszkaniowym, który ma realnie wzmocnić lokalną społeczność i wypełnić lukę na rynku najmu. – Według założeń na przydział mieszkania mogą liczyć osoby, które co najmniej pięć lat mieszkają na terenie miasta – mówi Łukasz Chybiński z Urzędu Miasta w Nowej Soli.

Budowa domów wielorodzinnych ma kosztować około 20 milionów złotych.