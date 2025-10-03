Dziś odbyła się uroczysta gala z okazji jubileuszu 80 – lecia Liceum Ogólnokształcącego w Nowej Soli. Przed południem odprawiona została msza święta w intencji społeczności szkoły. Później w auli placówki spotkali się zaproszeni goście, absolwenci, nauczyciele i uczniowie. Był czas na rozmowy, ale głównie na wspomnienia.

– Z okazji jubileuszu placówka wydała nową publikację autorstwa Ryszarda Jaśkowiaka – mówi Aleksandra Grządko, dyrektor szkoły.

Jutro w placówce odbędzie się „biała sobota”, a wieczorem bal absolwenta.