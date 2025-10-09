Zakończył się remont drogi od mostu w Nowej Soli do miejscowości Stany. Nawierzchnia jezdni i przepusty zostały w czasie ubiegłorocznej powodzi zniszczone. Powiat nowosolski otrzymał na ten cel dotację z rządowego funduszu powodziowego. – Środki, co zakładało to dofinansowanie, w całości pokryły koszty inwestycji – mówi Filip Pobihuszka, rzecznik nowosolskiego starosty.

Remont drogi Nowa Sól – Stany, która leży na terenach zalewowych i w czasie każdej powodzi dochodzi tam do uszkodzeń, kosztował ponad 3 miliony złotych.