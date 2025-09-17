Dziś przypada 86. rocznica napaści Związku Sowieckiego na Polskę. W Zielonej Górze odbyły się uroczystości. w której mieszkańcy, samorządowcy oraz członkowie Związku Sybiraków uczcili pamięć o ofiarach sowieckiego systemu totalitarnego.

Za organizację uroczystości w Zielonej Górze odpowiada Lubuski Urząd Wojewódzki oraz zielonogórski oddział Związku Sybiraków. O znaczeniu dzisiejszego święta mówił Wacław Mandryk, prezes oddziału:

Na uroczystości pojawił się także jeden z Sybiraków – 102-letni Janusz Dziewulski:

Wicewojewoda lubuski Maciej Siwicki zwrócił uwagę na to, że takie uroczystości to ważna lekcja historii dla młodego pokolenia:

Pierwszy Światowy Dzień Sybiraków odbył się w 2004 roku. Jego organizatorem był Związek Sybiraków. Od 2013 roku ma on status święta państwowego.