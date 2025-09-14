Sondaż: większość Niemców obawia się rosyjskiego ataku na NATO (Aktualizacja z gpdz. 02.15)

Po piątkowym posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa ONZ ws. wtargnięcia rosyjskich dronów w polską przestrzeń powietrzną napływają głosy wsparcia i solidarności z Polską m.in. z państw europejskich, USA oraz Korei Południowej. Jednocześnie potępiane są działania Rosji. W niedzielę (14 września) prezydent Karol Nawrocki podpisał postanowienie o wyrażeniu zgody na pobyt na terenie Polski komponentu wojsk NATO.

Wtargnięcie rosyjskich dronów w polską przestrzeń powietrzną to próba sprawdzenia przez Kreml reakcji NATO poprzez stopniową eskalację działań, ale bez wywoływania wojny – powiedział szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski w opublikowanym w niedzielę wywiadzie dla dziennika „Guardian".

2. Kallas: naruszenie rumuńskiej przestrzeni powietrznej jest niedopuszczalne (Aktualizacja z godz. 15:58) W wydanym w niedzielę (14 września) oświadczeniu szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas podkreśliła, że naruszenie rumuńskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjski dron jest kolejnym niedopuszczalnym naruszeniem suwerenności państwa członkowskiego UE. Ta ciągła, lekkomyślna eskalacja zagraża bezpieczeństwu regionalnemu – oświadczyła szefowa unijnej dyplomacji. – Solidaryzujemy się z Rumunią. Jestem w bliskim kontakcie z rządem rumuńskim – dodała.

Rolą polityków jest zatrzymanie fali prorosyjskich nastrojów, nie płynięcie na niej. To test na patriotyzm i dojrzałość całej polskiej klasy politycznej – tak premier Donald Tusk skomentował narastającą niechęć do walczącej Ukrainy, która jak twierdzi jest kreowana „przez Kreml na bazie autentycznych lęków i emocji". Dalsza część tekstu pod wpisem Narasta fala prorosyjskich nastrojów i niechęci do walczącej Ukrainy, kreowanych przez Kreml na bazie autentycznych lęków i emocji. Rolą polityków jest zatrzymanie tej fali, nie płynięcie na niej. To test na patriotyzm i dojrzałość całej polskiej klasy politycznej. — Donald Tusk (@donaldtusk) September 14, 2025 W nocy z wtorku na środę, podczas ataku Rosji na Ukrainę, polska przestrzeń powietrzna została naruszona przez drony. Według potwierdzonych przez szefa MON informacji doszło do 21 naruszeń, a drony stanowiące bezpośrednie zagrożenie zostały zestrzelone. Narasta fala prorosyjskich nastrojów i niechęci do walczącej Ukrainy, kreowanych przez Kreml na bazie autentycznych lęków i emocji – poinformował Donald Tusk na platformie X. Jak zaznaczył, rolą polityków jest zatrzymanie tej fali, a nie płynięcie na niej. To test na patriotyzm i dojrzałość całej polskiej klasy politycznej – dodał.

5. Politolog: Putin otwiera drugi front w Europie (Aktualizacja z godz. 12:28) Celem wysłania do Polski rosyjskich dronów było nie tylko przetestowanie zdolności NATO do reakcji, lecz także postawienie Europy przed strategicznym dylematem: wspierać Ukrainę, czy bronić wschodniej flanki Sojuszu – uważa niemiecki politolog Herfried Muenkler. Dalsza część tekstu pod grafiką Analityk powiedział w wywiadzie dla tygodnika „Die Zeit”, że wtargnięcie rosyjskich dronów w polską przestrzeń powietrzną jest „alarmującym wydarzeniem” z punktu widzenia polityki bezpieczeństwa. Jego zdaniem nie wolno bagatelizować tego incydentu, bo chociaż drony nie były uzbrojone w ładunki wybuchowe, to były bez wątpienia dronami bojowymi. Muenkler uważa, że rozkaz przeprowadzenia tej operacji nie był inicjatywą rosyjskich wojskowych, lecz musiał przyjść „z samej góry”, czyli od władz Rosji – a przynajmniej musiał zostać zaakceptowany przez Kreml. Jego zdaniem jest to dowód na to, że operacja z dronami miała cel nie tylko wojskowy, lecz także polityczny.

Polska machina wojenna szykuje się na ewentualny konflikt z Rosją – ocenił brytyjski dziennik „Times". Gazeta zwróciła uwagę, że przygotowania do możliwego rosyjskiego ataku obejmują zarówno wojsko, które wydaje ogromne sumy na zbrojenia, jak i obywateli Polski, zdobywających umiejętności survivalowe. Dalsza część tekstu pod grafiką Możemy jedynie założyć, że Rosja nas testuje – powiedział płk Łukasz Piątek, pilot samolotów wielozadaniowych F-16 z bazy Sił Powietrznych w Dęblinie, komentując wtargnięcie rosyjskich dronów w polską przestrzeń powietrzną, do której doszło w nocy z 9 na 10 września. „Times" podkreślił w opublikowanym w sobotę artykule, że zestrzelenie dronów nad terytorium Polski to „delikatna sprawa". – Musisz unikać szkód dla ludzi i mienia, a także brać pod uwagę straty materialne – wyjaśnił Piątek. W rozmowie odwołał się do historycznych relacji między Warszawą i Moskwą, mówiąc, że „(Rosjanie) zawsze będą dla (Polski) zagrożeniem". Dlatego tak dużo inwestujemy w obronność. Rozwijamy nasze możliwości – tłumaczył oficer. Zdaniem analityka wojskowego komandora Maksymiliana Dury, wydarzenie w polskiej przestrzeni powietrznej wpisuje się w znane schematy rosyjskiej ingerencji. Rosja robi to już od jakiegoś czasu – przechwytuje sygnały GPS innych krajów, przeprowadza cyberataki, atakuje infrastrukturę podmorską – i jest w tym pewien wspólny mianownik. (…) Pozwolono (Rosjanom) robić to bezkarnie. Nie spodziewają się żadnych konsekwencji – przyznał rozmówca „Times".

7. Rosyjski dron nad kolejnym krajem? Szefowa MSZ apeluje do ONZ (Aktualizacja z godz. 10:50) Rumuńskie Siły Powietrzne przechwyciły rosyjskiego drona, naruszającego naszą narodową przestrzeń powietrzną w pobliżu Dunaju. Dwa (samoloty wielozadaniowe) F-16 z 86. Bazy Lotniczej podążały za nim do momentu, aż dron opuścił naszą przestrzeń powietrzną, nie powodując żadnych szkód ani ofiar. Dwa sojusznicze niemieckie Eurofightery były gotowe do monitorowania sytuacji – napisała szefowa rumuńskiej dyplomacji na platformie X. Dalsza część tekstu pod wpisem Romanian Air Force intercepted a Russian drone violating our national airspace near the Danube. Two F-16s from the 86th Air Base tracked it until it left our airspace without causing any damage or casualties, 50 minutes later, and two allied German Eurofighters were also ready… — Toiu Oana (@oana_toiu) September 13, 2025 Podkreśliła, że mieszkańcy Rumunii nigdy wcześniej nie byli w takim niebezpieczeństwie. Działania Rosji określiła jako „niedopuszczalne oraz lekkomyślne”. Rumunia potępia zachowanie Rosji i podejmuje niezbędne środki w celu ochrony swojej suwerenności i bezpieczeństwa – podkreśliła Toiu i dodała, że Bukareszt pozostaje w stałym kontakcie z partnerami i sojusznikami z UE i NATO.

