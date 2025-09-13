Wschodnia Straż NATO odpowiedzią na prowokacje Rosji. Uruchomienie operacji ogłosili Sekretarz Generalny Sojuszu Mark Rutte i dowódca sił sojuszniczych w Europie generał Alexus Grynkewich.
Zadaniem będzie wzmocnienie obrony powietrznej wschodniej flanki NATO, przede wszystkim w Polsce. Premier Donald Tusk podkreślił, że decyzja ta jest bezpośrednią odpowiedzią na naruszenie przez rosyjskie drony polskiej przestrzeni powietrznej.
O szczegółach Agata Król:
