Wojewoda lubuski zachęca do zapoznania się z „Poradnikiem bezpieczeństwa”. Rządowa publikacja zawiera porady na wypadek różnego rodzaju zagrożeń.
Marek Cebula zastrzega, że nie chodzi o straszenie mieszkańców, a rzetelną edukację:
Wojewoda dodaje, że w przypadku różnego rodzaju zagrożeń wiele obowiązków spoczywa na samorządach:
„Poradnik bezpieczeństwa” w ubiegłym tygodniu został opublikowany w internecie. Niebawem wersja drukowana ma dotrzeć do domów każdego z nas.
