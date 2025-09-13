Wojewoda lubuski zachęca do zapoznania się z „Poradnikiem bezpieczeństwa”. Rządowa publikacja zawiera porady na wypadek różnego rodzaju zagrożeń.

Marek Cebula zastrzega, że nie chodzi o straszenie mieszkańców, a rzetelną edukację:

Wojewoda dodaje, że w przypadku różnego rodzaju zagrożeń wiele obowiązków spoczywa na samorządach:

„Poradnik bezpieczeństwa” w ubiegłym tygodniu został opublikowany w internecie. Niebawem wersja drukowana ma dotrzeć do domów każdego z nas.

