Austria musi być szybciej gotowa na odparcie zagrożenia – stwierdziła ministra obrony Austrii po pojawieniu się rosyjskich dronów nad Polską. Klaudia Tanner nawołuje do szybszego uruchomienia europejskiego systemu obrony Sky Shield.
Według szefowej austriackiego resortu obrony wydarzenia z ostatnich dni, w tym wysłanie przez Rosję dronów nad Polskę, pokazują jasno, że Austria i państwa europejskie muszą być lepiej przygotowane do szybkiej obrony. Stąd jej apel o szybsze działania w powołanym do życia trzy lata temu projekcie.
Sky Shield zaproponował w 2022 r. ówczesny kanclerz Niemiec Olaf Scholz. Austria z również neutralną Szwajcarią zgłosiły akces rok później.
W ubiegłym roku zainteresowanie wyraził polski premier Donald Tusk, który podkreślał, że idea powinna zabezpieczać przed atakami nie tylko rakietowymi, ale też dronowymi. Obecnie w Sky Shield są 24 państwa, od Norwegii i Finlandii, przez państwa bałtyckie, Polskę i Rumunię po Turcję. Projekt zakłada budowę zintegrowanego europejskiego systemu obrony powietrznej. Operować ma przede wszystkim z ziemi.
Tanner zaznaczyła, że Austria ma zarezerwowane środki na zakup systemów obrony powietrznej, bo ochrona ludności i neutralności kraju to obecnie priorytety tego alpejskiego państwa.
