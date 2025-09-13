Ukraińskie drony zaatakowały rafinerię w Ufie. Miasto jest stolicą Republiki Baszkortostanu, leżącej na pograniczu Europy i Azji.
Według rosyjskich mediów niezależnych i internautów, na terenie zakładu słychać było eksplozje. Później szef lokalnej administracji Radij Chabirow poinformował, że jedna z maszyn spadła na instalacje naftowe. „Część produkcyjna została uszkodzona i wybuchł pożar” – napisał Chabirow w internecie.
W związku z atakiem ukraińskich dronów w Ufie czasowo zamknięto lotnisko. Od początku 2025 roku Kijów nasila ataki dronowe na rosyjską infrastrukturę paliwową. Według wyliczeń agencji Reuter, Rosja straciła 17 procent swoich mocy przerobowych w sektorze naftowym.
