Prezydent Karol Nawrocki podpisał postanowienie o wyrażeniu zgody na pobyt na terytorium RP komponentu wojsk obcych Państw-Stron Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego, jako wzmocnienie RP w ramach operacji „Eastern Sentry” – poinformowało w niedzielę (14 września) Biuro Bezpieczeństwa Narodowego na platformie X.

Dalsza część tekstu pod wpisem

Prezydent RP Karol Nawrocki podpisał postanowienie o wyrażeniu zgody na pobyt na terytorium RP komponentu wojsk obcych Państw-Stron Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego jako wzmocnienie RP w ramach operacji „Eastern Sentry”. Postanowienie Pana Prezydenta ma charakter… — BBN (@BBN_PL) September 14, 2025

Postanowienie ma charakter niejawny.

Operacja NATO „Eastern Sentry” („Wschodnia Straż”), ma zwiększyć bezpieczeństwo wschodniej flanki sojuszu.