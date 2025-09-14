Prezydent Karol Nawrocki podpisał postanowienie o wyrażeniu zgody na pobyt na terytorium RP komponentu wojsk obcych Państw-Stron Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego, jako wzmocnienie RP w ramach operacji „Eastern Sentry” – poinformowało w niedzielę (14 września) Biuro Bezpieczeństwa Narodowego na platformie X.
Prezydent RP Karol Nawrocki podpisał postanowienie o wyrażeniu zgody na pobyt na terytorium RP komponentu wojsk obcych Państw-Stron Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego jako wzmocnienie RP w ramach operacji „Eastern Sentry”.
Postanowienie ma charakter niejawny.
Operacja NATO „Eastern Sentry” („Wschodnia Straż”), ma zwiększyć bezpieczeństwo wschodniej flanki sojuszu.
