Lubuski przedsiębiorca wystawił fałszywe faktury na ponad 3,5 mln złotych.
Oszustwo wykryli pracownicy Krajowej Administracji Skarbowej, którzy skontrolowali jego rozliczenia podatkowe.
Przedsiębiorca miał pośredniczyć w zatrudnianiu Polaków i obcokrajowców w różnych firmach na terenie Unii Europejskiej.
– W rzeczywistości zarabiał jednak na wystawianiu fałszywych faktur, przez co Skarb Państwa stracił co najmniej 1,5 mln złotych – mówi Ewa Markowicz, rzeczniczka Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze:
Ewa Markowicz podkreśla, że przestępczą działalność Lubuszanina udało się potwierdzić także przy współpracy z partnerami z zagranicy.
Dzięki nim udowodniono m.in. że przedsiębiorca fałszujący faktury nie miał żadnej firmy zarejestrowanej na terenie Unii Europejskiej:
Dodajmy, że kontrole podatkowe w tej sprawie prowadzone były przy współpracy z prokuraturą i Komendą Wojewódzką Policji w Gorzowie.
W trakcie postępowania funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej dokonali już m.in. zabezpieczenia na majątku podmiotów zaangażowanych w proceder fałszowania faktur.
Polecamy
Sprawa senatora Gawłowskiego. Jest wyrok sądu [AKTUALIZACJA]
Sąd Okręgowy w Szczecinie skazał senatora Stanisława Gawłowskiego na 5 lat więzienia w tzw. aferze melioracyjnej. Został uznany winnym m.in....Czytaj więcejDetails