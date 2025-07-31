Lubuski przedsiębiorca wystawił fałszywe faktury na ponad 3,5 mln złotych.

Oszustwo wykryli pracownicy Krajowej Administracji Skarbowej, którzy skontrolowali jego rozliczenia podatkowe.

Przedsiębiorca miał pośredniczyć w zatrudnianiu Polaków i obcokrajowców w różnych firmach na terenie Unii Europejskiej.

– W rzeczywistości zarabiał jednak na wystawianiu fałszywych faktur, przez co Skarb Państwa stracił co najmniej 1,5 mln złotych – mówi Ewa Markowicz, rzeczniczka Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze:

Ewa Markowicz podkreśla, że przestępczą działalność Lubuszanina udało się potwierdzić także przy współpracy z partnerami z zagranicy.

Dzięki nim udowodniono m.in. że przedsiębiorca fałszujący faktury nie miał żadnej firmy zarejestrowanej na terenie Unii Europejskiej:

Dodajmy, że kontrole podatkowe w tej sprawie prowadzone były przy współpracy z prokuraturą i Komendą Wojewódzką Policji w Gorzowie.

W trakcie postępowania funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej dokonali już m.in. zabezpieczenia na majątku podmiotów zaangażowanych w proceder fałszowania faktur.