Napad z maczetą na kebab w Głogowie w woj. dolnośląskim. Napastnicy zniszczyli drzwi do lokalu, wybili trzy szyby, grozili właścicielowi śmiercią. Lokal od 9 lat prowadzi obywatel Bangladeszu.
Właściciel przyznał, że w przeszłości zdarzały się podobne sytuacje, ale nigdy nie było aż tak groźnie:
Gdy policja przyjechała na miejsce, napastników już nie było. Policjanci zabezpieczyli ślady i są w posiadaniu nagrań z monitoringu.
Czytaj także:
Jak kłamie i straszy imigrantami „Gazeta Zielonogórska”
To historia o tym, jak z pozoru zwykły lokalny portal nakręcił spiralę hejtu i uderzającej w obcokrajowców dezinformacji - opowiada Zuzanna Karczewska. Dziennikarka TVN24 w swoim reportażu przyjrzała się...Czytaj więcejDetails