Napad z maczetą na kebab w Głogowie w woj. dolnośląskim. Napastnicy zniszczyli drzwi do lokalu, wybili trzy szyby, grozili właścicielowi śmiercią. Lokal od 9 lat prowadzi obywatel Bangladeszu.

Właściciel przyznał, że w przeszłości zdarzały się podobne sytuacje, ale nigdy nie było aż tak groźnie:

Gdy policja przyjechała na miejsce, napastników już nie było. Policjanci zabezpieczyli ślady i są w posiadaniu nagrań z monitoringu.