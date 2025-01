Od początku tego roku policjanci z Gorzowa Wlkp. wszczęli postępowania w sprawie oszustw internetowych na łącznie ponad pół miliona złotych. Chodzi o rzekomo intratne inwestycje w kryptowaluty czy w akcje – poinformował w piątek (31 stycznia) kom. Grzegorz Jaroszewicz z Komendy Miejskiej Policji w Gorzowie Wlkp.

Dodał, że w internecie fałszywych reklam nie brakuje. Poszukujący miejsca do ulokowania swoich pieniędzy nie zawsze jednak sprawdzają ich wiarygodności albo robią to za późno. Oszuści manipulują ludźmi tak, by ci sukcesywnie wpłacali im kolejne kwoty.

– Początkowo wpłaty nie są duże. To zazwyczaj kilkaset złotych. Rzekome platformy inwestycyjne przedstawiają wirtualne konta, na których duży zysk możliwy jest już po kilku dniach. To zachęca do kolejnych wpłat i brania pożyczek. Kiedy jednak inwestorzy chcą wycofać swoje środki, okazuje się, że nie jest to już możliwe

– wyjaśnił kom. Jaroszewicz.

Ostatnio w ten sposób prawie 50 tys. zł straciła mieszkanka powiatu gorzowskiego. Straty bywają jeszcze większe, w pojedynczych przypadkach sięgają 200-300 tys. zł. Tylko w tym roku mieszkańcy Gorzowa Wielkopolskiego i okolic stracili w wyniku takich oszustwach ponad pół miliona zł.

Policjanci apelują, by dokładnie weryfikować, komu powierzamy swoje oszczędności i przypominają, że inwestowanie może być bezpieczne, ale tylko w zaufanej instytucji.

– W przypadku takich oszustw najistotniejsze jest ograniczone zaufanie. Tylko w ten sposób można uchronić się przed utratą oszczędności

– powiedział kom. Jaroszewicz.