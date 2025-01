Zielonogórska prokuratura przedstawiła dziś zarzuty posłowi Łukaszowi Mejzie. Dotyczą nieprawidłowości w składnych oświadczeniach majątkowych. Mejza nie przyznał się do zarzutów.

Zarzuty obejmują m.in podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy w siedmiu oświadczeniach o stanie majątkowym. Prokuratura zarzuca mu zatajenie lub wskazanie nieprawdziwych danych. Poseł miał napisać nieprawdę także w oświadczeniach majątkowych w czasie w którym pełnił funkcję wiceministra sportu.

Jak mówi prokurator Ewa Antonowicz, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze, parlamentarzysta usłyszał dziś w sumie 11 zarzutów.

Ostatni zarzut dotyczy niedopełnienia obowiązków jako funkcjonariusza publicznego. Łukasz Mejza złożył wyjaśnienia, nie chciał jednak odpowiadać na pytania prokuratora.

Parlamentarzysta ma teraz możliwość zapoznania się z materiałem dowodowym. Na razie nie wiadomo kiedy złoży kolejne wyjaśnienia. – Prokurator prowadzący postępowanie będzie teraz weryfikował przedstawioną linię obrony – dodaje Ewa Antonowicz.

Jak zaznacza prokurator postępowanie w sprawie oświadczeń majątkowych parlamentarzysty trwa rok, a materiał dowodowy był gromadzony od dawna.

Poseł wcześniej sam zrzekł się immunitetu, co pozwoliło prokuraturze wezwać go na przesłuchanie. Grozi mu kara od 6 miesięcy do 8 lat więzienia.

Czytaj także: LUBUSKIE Mejza usłyszał 11 zarzutów Zielonogórska prokuratura przedstawiła dziś zarzuty posłowi Łukaszowi Mejzie. Dotyczą nieprawidłowości w składnych oświadczeniach majątkowych. Z komunikatu prokuratury wynika, że poseł Mejza nie przyznał się do zarzutów. Zarzuty przedstawione Łukaszowi... Czytaj więcej Details