Funkcjonariusze Nadodrzańskiego Oddziału SG zatrzymali w 2024 r. ponad 5 tys. osób, w tym blisko 4,2 tys. migrantów. Liczby te są zbliżone do tych z 2023 r. – poinformował w czwartek (30 stycznia) rzecznik tego oddziału por. SG Paweł Biskupik.

W 2024 r. funkcjonariusze nadodrzańskiej SG zatrzymali łącznie 5023 osoby, w tym 4180 migrantów. W 2023 r. było to odpowiednio – 5157 osób i 4222 migrantów.

– Wśród cudzoziemców zatrzymanych w poprzednim roku przeważali obywatele Ukrainy, Afganistanu, Gruzji, Syrii, Indii i Somalii. Do tego nasi funkcjonariusze zatrzymali 90 osób pod zarzutem organizowania lub pomocnictwa w nielegalnym przekraczaniu granicy państwowej. To głównie obywatele Ukrainy, Gruzji, Białorusi, Litwy, Mołdawii i Polski

– powiedział por. Biskupik.

Dodał, że na ochranianym przez ten oddział odcinku granicy z Niemcami w 2024 r. z uwagi na prowadzoną przez stronę niemiecką tymczasową kontrolę graniczną funkcjonariusze nadodrzańskiej SG zatrzymali 1024 cudzoziemców, którym służby niemieckie odmówiły wjazdu. Do tego wydali 2708 cudzoziemcom decyzje o zobowiązaniu ich do powrotu do kraju pochodzenia. W 2023 r. takie zobowiązania wystawili 2171 cudzoziemcom.

Na lotniczych przejściach granicznych Poznaniu-Ławicy, Wrocławiu-Strachowicach i Zielonej Górze-Babimoście panował w zeszłym roku większy ruch lotniczy niż w roku poprzednim. Strażnicy odprawili tam łącznie ponad 8 mln podróżnych w ruchu Schengen i non Schengen. W 2023 r. było to 6,5 mln osób.

Funkcjonariusze zatrzymali w 2024 r. 491 osób poszukiwanych przez wymiar sprawiedliwości lub organy ścigania. Przechwycili nielegalny towar wart ponad 30 mln zł. To m.in. wyroby tytoniowe o wartości 11 mln zł, narkotyki za blisko 6 mln zł i inne towary, jak: broń, amunicja, odzież i perfumy warte ponad 6 mln zł.

Ponadto odzyskali 50 pojazdów skradzionych w krajach Europy Zachodniej o łącznej wartość blisko 7 mln zł. Najdroższym z zatrzymanych aut okazało się skradzione w Niemczech porsche cayman GT4 Jego wartość oszacowano na 500 tys. zł.

W 2024 r. z 600 kandydatów do służby w tym oddziale przyjęto 85 osób. W tym roku na chętnych czeka co najmniej 100 wolnych etatów.

Nadodrzański Oddział SG z komendą w Krośnie Odrzańskim (Lubuskie) obejmuje zasięgiem działania woj. lubuskie, wielkopolskie i dolnośląskie. Długość granicy państwowej chronionej przez ten oddział wynosi 716 km, w tym 278 km z Republiką Federalną Niemiec i 438 km z Republiką Czeską.