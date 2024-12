Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów – poinformowała Kancelaria Prezydenta. Nowela zakłada podniesienie kwoty świadczenia z funduszu alimentacyjnego z 500 do 1000 zł miesięcznie.

Świadczenia przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza miesięcznie kwoty 1209 zł netto.

Obecnie świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości ustalonych alimentów, jednak nie wyższej niż 500 zł miesięcznie. Ich maksymalna wysokość jest niezmienna od początku obowiązywania ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, czyli od 2008 r.

Nowe przepisy będą miały zastosowanie do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, do których prawo przysługuje od 1 października 2024 r. Oznacza to wypłatę świadczeń osobom uprawnionym z wyrównaniem od 1 października br.

Świadczenie przysługuje osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 18 lat, a gdy uczy się w szkole lub w szkole wyższej – do ukończenia 25 lat. W przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności świadczenie przysługuje bezterminowo.