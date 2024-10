Tegoroczni laureaci Nagrody Nobla z fizyki, John Hopfield i Geoffrey Hinton, rozwinęli metody, które dziś stanowią podstawę uczenia się sztucznych sieci neuronowych. Dzięki temu możliwe jest m.in. opracowywanie materiałów o specyficznych właściwościach.

John Hopfield skonstruował pamięć skojarzeniową (asocjacyjną), która jest w stanie przechowywać i rekonstruować obrazy oraz inne rodzaje wzorców. Geoffrey Hinton wynalazł metodę, która może samodzielnie znajdować pewne właściwości w danych i dzięki temu wykonywać zadania, takie jak identyfikowanie konkretnych elementów na obrazach.

Pozwala to m.in. tworzyć nowe materiały o specyficznych właściwościach.

The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2024 #NobelPrize in Physics to John J. Hopfield and Geoffrey E. Hinton "for foundational discoveries and inventions that enable machine learning with artificial neural networks."

Did you know that an artificial neural network is designed to mimic the brain?

Inspired by biological neurons in the brain, artificial neural networks are large collections of "neurons", or nodes, connected by "synapses", or weighted couplings, which are trained to perform

— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 8, 2024