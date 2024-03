W ubiegłym roku padł rekord liczby nowych pozwoleń na broń. Polacy dzisiaj są bardziej uzbrojeni niż kiedykolwiek wcześniej – czytamy w Rzeczypospolitej. Na koniec grudnia 2023 r. mieli 844 tys. sztuk broni palnej, to o10% więcej, niż rok wcześniej, o185 tys. niż 2 lata wcześniej i 2x więcej niż w 2016 r. Trend jest rekordowy. Według wielu opinii powód to wojna na Ukrainie. Dla porównania w Szwajcarii zamieszkanej przez 8 milionów obywateli, około 2 miliony sztuk broni palnej jest w posiadaniu osób prywatnych, a od ponad 20 lat nie było tam masowej strzelaniny. Czy zwiększona liczba broni w posiadaniu Polaków przyczyni się do większego bezpieczeństwa w kraju? Czy Polacy są gotowi do tego by posiadać odpowiedzialnie broń? Czy może potrzebujemy więcej czasu i stworzenia nowego systemu szkoleń?`

Pyta Daniel Rutkowski

