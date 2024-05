Piłkarze Pogoni Świebodzin pokonali na własnym boisku wyżej notowana Ilankę Rzepin 3:0 w środowym meczu lubuskiej IV ligi. Dla świebodzinian to piąte zwycięstwo z rzędu, a dla rzepinian druga kolejna porażka.

Spotkanie nie było jakimś porywającym widowiskiem. Miejscowi zdobyli gola już w 13 min po wrzutce z rzutu rożnego, ale sędzia dopatrzył się tam spalonego i bramki nie uznał.

Wynik otworzył w 37 min Jarosław Mućka strzałem w długi róg i do przerwy świebodzinianie prowadzili 1:0. Po zmianie stron i wypuszczeniu w II połowie Tumelo Letuki gra Pogoni ożywiła się. Usposobiony ofensywnie gracz zrobił świetną akcję w 80 min schodząc z prawej strony do pola karnego i podając do Kacpra Kalinowskiego, który podwyższył na 2:0. Wynik ustalił sam Letuka pewnym strzałem w 88 min.

– Nie mieliśmy argumentów, aby ugrać coś w Świebodzinie – przyznał trener Ilanki, Dawid Chanas:

Z trenerem zgodził się kapitan drużyny z Rzepina:

Z 3 punktów cieszył się opiekun Pogoni:

Jeden z czołowych graczy świebodzińskiej ekipy przyznał, że ciężka praca popłaca: