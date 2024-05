Mieszkańcy gminy Sulechów po raz kolejny wzięli udział w ,,Treningu biegowym z flagą Rzeczpospolitej Polskiej”. Jest to symboliczny bieg w barwach narodowych i z flagą Polski w ręku. To wszystko w ramach dzisiejszego Dnia Flagi.

To już piąta edycja tego wydarzenia.

– Postanowiliśmy uczcić ten dzień w sposób jaki najbardziej lubimy, czyli na sportowo – mówi Łukasz Duch, dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji ,,Sulechowianka”:

Jak podkreśla Wojciech Sołtys, burmistrz gminy Sulechów, każdy Polak powinien szanować i doceniać nasze barwy oraz symbole narodowe:

Do udziału w wydarzeniu włączyli się także działacze i podopieczni lokalnego klubu sportowego.

– To dobra okazja do edukacji i integracji najmłodszych – mówi Krzysztof Kasperski, koordynator do spraw szkolenia w klubie piłkarskim ,,Lech Sulechów”:

Przypomnijmy, że Dzień Flagi jest obchodzony w naszym kraju od 2004 roku.