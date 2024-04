15 kwietnia na całym świecie obchodzony jest Dzień Trzeźwości. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) apeluje o zrezygnowanie w tym dniu ze spożywania alkoholu. Do codziennego picia alkoholu przyznaje się 8 proc. dorosłych Polaków. Według najnowszych badań nie tylko poważna część z nas pije codziennie, ale w czasie pandemii wzrósł odsetek osób pijących cały dzień. Coraz częściej sięgamy też po mocniejsze alkohole. Według raportu OECD jeden mieszkaniec Polski rocznie wypija ok. 11,7 litra czystego alkoholu. Pije coraz więcej kobiet — 5,6 litra rocznie, a mężczyźni wielokrotnie przebijają stawkę. Niestety alkohol wciąż nie jest postrzegany jako groźna trucizna, tymczasem jest to jeden z największych czynników sprzyjający rakowi .

W ciągu ostatnich 20 lat spożycie alkoholu przez statystycznego Polaka wzrosło o ponad trzy litry. Efekt to oczywiście narastające problemy społeczne i zdrowotne. Według wielu opinii Polacy piją więcej, ponieważ alkohol jest bardzo łatwo dostępny, a także panuje przyzwolenie na picie. Jakie jest Państwa zdanie na temat tego problemu. Jak ograniczyć konsumpcję alkoholu w naszym kraju? Lepsza edukacja w tym kierunku? Ograniczenie punktów w sprzedaży alkoholu?

Pyta Daniel Rutkowski

Od godz. 12:10 czekamy na Państwa telefony: 68 324 22 55 i 801 327 462 oraz na komentarze.