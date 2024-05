Dziś Dzień Flagi. Został ustanowiony przez Sejm w 2004 roku. To święto, które ma wyrażać szacunek do flagi i propagować wiedzę o polskiej tożsamości oraz symbolach narodowych. W jaki sposób wyrażamy swoją tożsamość narodową? Co dla Państwa oznacza dziś patriotyzm?

Pyta Karolina Kamińska

