W sobotę piłkarze ręczni Budimex Stali Gorzów po ponad miesięcznej przerwie rozegrają w Arenie Gorzów mecz Ligi Centralnej. Gorzowianie podejmą piąty w tabeli AZS AWF Biała Podlaska.

Choć Stal gra już tylko o prestiż, to jak zapewnia bramkarz gorzowskiej drużyny Krzysztof Nowicki, motywacji do gry zwłaszcza we własnej hali nie zabraknie:

Trener Stali Oskar Serpina jest przekonany, że mecz będzie stał na wysokim poziomie

Początek meczu w Arenie Gorzów w sobotę o 17:00.