Rewolucyjna zmiana w zielonogórskim żużlu. Stanisław Bieńkowski i firma Stelmet obejmie większościowy pakiet akcji Zielonogórskiego Klubu Żużlowego SSA i będzie miał 51 procent akcji.

Takie ustalenia zapadły we wtorek rano podczas podczas walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki. Chodzi nie o sprzedaż akcji przez Miasto Zielona Góra, tylko o emisję akcji nowej serii o wartości 667 tysięcy 900 zł. Zagłosowali za tym udziałowcy – ze strony miasta odchodzący prezydent Zielonej Góry Janusz Kubicki i sam Stanisław Bieńkowski.

Przeciw był Jarosław Dowhan – brat Roberta Dowhana – trzeciego udziałowca spółki. Wyraził on duże niezadowolenie z takiego obrotu sprawy:

– To nie jest kwestia sprzedaży akcji przez Miasto Zielona Góra do jednego z akcjonariuszy, tylko jest to emisja akcji nowej serii – wyjaśnił prezes ZKŻ SSA, Wojciech Domagała:

Wartość wspomnianych akcji to 667 tysięcy 900 zł.

Na zgromadzeniu przedstawiono także sprawozdanie finansowe za rok poprzedni. Zamknęło się ono stratą około 1 miliona 64 tys. zł.