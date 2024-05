Dozamet Connector Nowa Sól wygrał z Piastem Iłowa 3:1 w meczu na szczycie piłkarskiej klasy okręgowej.

Już w 11 minucie gola dla gości zdobył Gomes Dos Santos Junior Roberto, a nowosolanie musieli poczekać na wyrównującego gola do 41 minuty, gdy Norberta Puchalskiego pokonał Gracjan Lewicki. Po zmianie stron Dozamet Connector ruszył do energicznych ataków, a zadanie miał ułatwione, bo Piast przyjechał do Nowej Soli w mocno okrojonym składzie. W 61 minucie na 2:1 podwyższył Alex Kusyk, a wynik spotkania w 86 minucie ustalił Błażej Bania:

Osłabiony Piast Iłowa musiał się ratować nawet tym, by na boisku pojawił się trener Radosław Szajwaj. – Lider był do ogrania – przyznał szkoleniowiec Piasta: