Wczoraj w Polsce doszło do bezprecedensowej sytuacji. Wyłączono sygnały kanałów informacyjnych, jak również regionalnych TVP. Do budynków telewizyjnych wkroczyły osoby, które siłą chciały przejąć dostęp do siedziby TVP. Widzowie, którzy oczekiwali na serwisy informacyjne zobaczyli tylko krótkie oświadczenie. Równocześnie próbowano siłą przejąć kontrolę nad Polską Agencją Prasową i Polskim Radiem.

Dzisiejsze działania mają na celu – zgodnie z Pana intencją – przywrócenie ładu prawnego i zwykłej przyzwoitości w życiu publicznym. Może Pan liczyć w tej sprawie na naszą determinację i żelazną konsekwencję – zwrócił się na portalu X (Twitterze) premier Donald Tusk do prezydenta Andrzeja Dudy.

Prezydent natomiast w jednej ze stacji komercyjnych stwierdził: „Wczoraj została w sposób rażący przez pana ministra Sienkiewicza złamana konstytucja. (…) To jest anarchia. Anarchią jest omijanie obowiązującego prawa w sytuacji, gdy (…) zmiana prawa jest w normalny sposób możliwa, a tej ustawy nigdy nie kwestionowano.”

Jak Państwo oceniają sytuację związaną z mediami publicznymi? Do czego w przyszłości mogą prowadzić tego typu bezprawne działania obecnej władzy?

– o to dziś pyta Łukasz Brodzik

