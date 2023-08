Wprowadzenie zmian w Systemie Kierowania i Dowodzenia Siłami Zbrojnymi – zapowiedział w poniedziałek (14 sierpnia) prezydent Andrzej Duda. Ma powstać Dowództwo Sił Połączonych i odtworzone mają zostać dowództwa rodzajów Sił Zbrojnych.

Jest zdecydowana potrzeba ujednolicenia systemu dowodzenia – oświadczył prezydent.

– Wierzę, że w wyniku zmian, które w najbliższym czasie zostaną zaproponowane powstanie Dowództwo Sił Połączonych, nad którym piecze sprawował będzie Szef Sztabu Generalnego. Zostaną odtworzone Dowództwa Rodzajów Sił Zbrojnych, które będą odpowiedzialne za szkolenie żołnierzy, za codzienne funkcjonowanie operacyjnie, ale w których konstrukcja w całości będzie zbliżona w czasach pokoju i czasach wojny – tak, abyśmy byli sprawniejsi

– napisał na swoim Twitterze prezydent.

Potrzeba zmian w systemie dowodzenia

– Jest zdecydowana potrzeba ujednolicenia systemu dowodzenia polską armią

– oświadczył prezydent i zapowiedział, że w najbliższym czasie pojawią się propozycje zmian tego systemu.

– Wierzę w to głęboko, że w wyniku zmian, które dosłownie w najbliższym czasie zostaną zaproponowane, zmian ustawodawczych, powstanie Dowództwo Sił Połączonych, nad którym pieczę, dowództwo, sprawował będzie Szef Sztabu Generalnego

– powiedział Duda.

Zapowiedział, że „zostaną odtworzone dowództwa rodzajów Sił Zbrojnych, które będą odpowiedzialne za szkolenie żołnierzy, za codzienne funkcjonowanie operacyjne rodzajów wojsk, ale których konstrukcja w całości będzie zbliżona w czasach pokoju i w czasach wojny, tak, abyśmy byli sprawniejsi„.

„Stworzenie jednolitego systemu dowodzenia, stworzenie jednolitych procedur czasu pokoju i czasu wojny ułatwi nam rozwiązywanie trudnych sytuacji, kiedy faktycznie Rzeczpospolita znalazłaby się w zewnętrznym niebezpieczeństwie” – powiedział prezydent. Dodał, że wierzy głęboko, iż „wszyscy będą doskonale wiedzieli, jak wtedy działać – role będą rozdane, zadania przydzielone, przećwiczone i każdy będzie wiedział, gdzie jest jego miejsce i jakie są jego obowiązki”.

– Tak powinna funkcjonować dobrze przygotowana armia

– oświadczył prezydent.

Co przyniosą zmiany w systemie dowodzenia armią

Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Jacek Siewiera był pytany w TVP Info o zapowiedziane przez prezydenta Andrzeja Dudę zmiany w systemie dowodzenia, które obejmą m.in. powstanie Dowództwa Sił Połączonych i odtworzenie Dowództw Rodzajów Sił Zbrojnych.

Zmiany, jak wskazał Siewiera, to odpowiedź na zagrożenia, z którymi mamy do czynienia, m.in. wojnę na Ukrainie, a także reakcja na wnioski płynące z ćwiczeń.

Ćwiczenia, jak kontynuował, prowadzone są intensywnie, zarówno na szczeblu wojskowym, jak i na poziomie politycznym w formule, która nie była realizowana nigdy wcześniej w ciągu ostatnich 30 lat.

– Te ćwiczenia pokazują konieczność przeprowadzenia reformy, która wprowadzi Dowództwo Połączonych Sił, skróci łańcuchy dowodzenia, przydzieli odpowiednie uprawnienia dowódcom rodzajów Sił Zbrojnych, którzy będą mogli podejmować decyzje zgodnie z zasadą: szkolisz, dowodzisz, odpowiadasz

– wskazał szef BBN.

Szef Sztabu Generalnego WP, jak kontynuował Siewiera, „ma otrzymać narzędzie do szybkiej i sprawnej realizacji zadań, również nie w warunkach pełnoskalowego konfliktu, ale także działań hybrydowych„.

Siewiera ocenił, że należy liczyć się z próbami testowania odporności systemu bezpieczeństwa poprzez różne incydenty.

– W przypadku odpowiednio przeprowadzonej reformy, Centrum Operacji Powietrznych będzie znajdowało się w gestii Dowódcy Sił Powietrznych, pod Dowódcą Połączonych Sił, który może zadysponować np. ciężkie śmigłowce wsparcia wojsk lądowych MI-24 do realizacji zadań przy granicy albo lotnictwo Marynarki Wojennej do wsparcia działań. Nie tylko skraca to czas działania, ale też daje możliwości właściwego reagowania

– wskazał Siewiera.

Wyjaśniał, że chodzi także np. o to, by „jeśli w nocy, w błocie, przy granicy, przy barierze, żołnierz w trakcie wykonywania patrolu będzie zmuszony wypełnić słowa przysięgi wojskowej, bronić niepodległości, strzec granic i użyć broni, by wiedział, że może to zrobić, by był do tego uprawniony„.

Nominacje generalskie i admiralskie

Zamiany w systemie dowodzenia armią Zwierzchnik Sił Zbrojnych, zapowiedział w przeddzień Święta Wojska Polskiego, na uroczystości podczas której wręczył 21 oficerom WP akty mianowania na stopnie generalskie i admiralskie.

– To nie są takie po prostu zwykłe nominacje generalskie – powiedział prezydent w wystąpieniu na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego. Jest to – zaznaczył – wielkie zobowiązanie zwłaszcza w tych czasach, wobec wojny, która toczy się za naszą granicą, wobec realnego niebezpieczeństwa, w jakim znalazła się Europa i świat, wobec realnych gróźb, które padają pod adresem Sojuszu Północnoatlantyckiego, jego członków, w tym Polski, wobec realnych hybrydowych ataków na naszą granicę, wobec realnej śmierci w boju, która jest dzisiaj udziałem obrońców Ukrainy i po prostu społeczeństwa naszych sąsiadów.

Prezydent podkreślił, że obecnie mamy trudny czas, czas wielkich wyzwań, ale jest to także czas pogłębionych analiz i pogłębionego myślenia o sprawach państwowych, szczególnie bezpieczeństwa państwa”. Dodał, że realizowanych jest wiele ćwiczeń, „nawet na najwyższym poziomie władz państwowych, nie tylko dowództw wojskowych, nie tylko na poligonach„. Ze wszystkich ćwiczeń – podkreślił – wyciągane są wnioski, aby „udoskonalać system bezpieczeństwa, system obrony”.

Podczas poniedziałkowej (14 sierpnia) uroczystości na stopień generała broni Wojska Polskiego mianowani zostali: Zastępca Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego gen. dyw. Dariusz Łukowski oraz pierwszy Zastępca Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych gen. dyw. Marek Sokołowski.

Na stopień generała dywizji Wojska Polskiego mianowani zostali: gen. bryg. Norbert Iwanowski – Dowódca 1. Dywizji Piechoty Legionów; gen. bryg. Artur Kępczyński – Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych; gen. bryg. Maciej Klisz – Dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej; gen. bryg. Szymon Koziatek – Dowódca 12. Dywizji Zmechanizowanej; gen. bryg. Karol Molenda – Dowódca Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni oraz gen. bryg. Ireneusz Nowak – Inspektor Sił Powietrznych, Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych.

Na stopień generała brygady Wojska Polskiego mianowani zostali: płk Mariusz Chmielewski – Zastępca Dowódcy Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni; płk Krzysztof Knut – Zastępca Szefa Inspektoratu Kontroli Wojskowej; płk Sławomir Kocanowski – Dowódca 17. Brygady Zmechanizowanej; płk Artur Kozłowski – Dowódca 1. Warszawskiej Brygady Pancernej; płk Sławomir Lidwa – Dowódca 9. Braniewskiej Brygady Kawalerii Pancernej; płk Michał Marciniak – Zastępca Szefa Agencji Uzbrojenia; płk Arkadiusz Mikołajczyk – Radca Koordynator, Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych; płk Tadeusz Nastarowicz – Dowódca 21. Brygady Strzelców Podhalańskich; płk Grzegorz Potrzuski – Szef Zarządu Wojsk Rakietowych i Artylerii, Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych; płk Michał Strzelecki – Dowódca 6. Brygady Powietrznodesantowej oraz płk Marcin Żal – Szef Pionu Planowania – Zastępca Szefa Sztabu Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych.

Na stopień kontradmirała Wojska Polskiego mianowani zostali: kmdr Andrzej Ogrodnik – Dowódca 3. Flotylli Okrętów oraz kmdr Piotr Sikora – Dowódca 8. Flotylli Obrony Wybrzeża.

Krzyż Kawalerski Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej „za wybitne zasługi w rozwijaniu międzynarodowej współpracy wojskowej, za umacnianie bezpieczeństwa i obronności Rzeczypospolitej Polskiej w ramach działań NATO” odebrał w poniedziałek z rąk prezydenta generał broni John Kolasheski, dowódca V Korpusu Wojsk Lądowych USA.