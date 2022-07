Sulechowski Dom Kultury jak co roku organizuje wakacyjne zajęcia dla dzieci. W programie są gry planszowej, kino, a także warsztaty plastyczne. Zajęcia odbywają się w placówce, a także w sołectwach, chodzi o to, aby dotrzeć do dzieci z mniejszych miejscowości.

Agnieszka Łukaszenko-Woźnica, dyrektorka placówki, mówi, że zainteresowanie wakacyjną ofertą jest bardzo duże:

Dodajmy, że filmy dla dzieci emitowane są za darmo.