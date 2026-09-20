Pomimo niesprzyjającej pogody, prawie 850 cyklistów wzięło udział w 6. „Paszporcie Rowerzysty”. Przeważali Lubuszanie, ale nie brakowało mieszkańców sąsiednich województw. Rajd przebiegał ścieżkami powiatu nowosolskiego. W osiemnastu punktach kontroli można było zdobyć specjalne potwierdzenia, a cztery pieczątki upoważniają uczestników do wzięcia udziału w losowaniu cennych nagród. – Jazda rowerem jest dla mnie sposobem na życie – mówi mieszkanka Wrocławia.

Losowanie nagród odbędzie się jutro w nowosolskim starostwie, a wyniki zostaną opublikowane w internecie.