Siatkarze Astry Nowa Sól przegrali u siebie z BAS-em Białystok 1-3 w drugim meczu finałowego turnieju o wejście do pierwszej ligi.

Nowosolanie punkty tracili hurtowo, po świetnych zagrywkach siatkarzy z Białegostoku. Pierwsze dwie partie Astra przegrała do 13 i 18. W trzecim secie gospodarze wygrali do 15, ale czwartego ponownie przegrali, do 19, choć momentami wydawało się, że uda im się doprowadzić do remisu. Niestety dla Astry kolejna seria świetnych zagrywek i BAS zakończył mecz drugim zwycięstwem w turnieju.

Nowosolanie po pokonaniu w piątek Aniołów Toruń 3-2, jutro o 16 zagrają o awans do pierwszej ligi z Arką Tempo Chełm.