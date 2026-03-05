Były premier, wiceprezes PiS Mateusz Morawiecki zapewnił w czwartek (5 marca) w Jeleniej Górze (Dolnośląskie), że raport gospodarczy „Power by Poland”, który zamierza zaprezentować, nie jest w kontrze do programu PiS. Jest jego uzupełnieniem – podkreślił.

Raport „Power by Poland” Morawiecki ma zaprezentować w piątek w Warszawie. To – jak sam zapowiedział w zaproszeniu na prezentację – jego „strategia budowy silnej polskiej gospodarki”.

Jutrzejsza konferencja gospodarcza nie tylko nie jest w kontrze do programu PiS, ale jest doskonałym uzupełnieniem do niego. Doszukiwanie się tu jakiejkolwiek kolizji jest absurdalne

– mówił w czwartek (5 marca) w Jeleniej Górze Morawiecki.

W sobotę ma zostać przedstawiony kandydat PiS na premiera

Dodał, że nie było nacisków na niego, aby odwołał piątkowe spotkanie, i że jest ono „kompatybilne z sobotnim, partyjnym wydarzeniem w Krakowie”. W sobotę podczas konferencji partyjnej w stolicy Małopolski ma zostać przedstawiony kandydat PiS na premiera.

Wiceszef PiS pytany przez dziennikarzy, czy wie, kto będzie tym kandydatem odparł, że to „sprawy wewnątrzpartyjne”.

Z prezesem (Jarosławem) Kaczyńskim rozmawiamy bardzo często o rozwoju, problemach kraju czy bezpieczeństwie, to jest temat numer jeden

– zaznaczył były premier.

W czwartek w Jeleniej Górze wiceprezes PiS spotkał się z działaczami i sympatykami partii z powiatu karkonoskiego.

Podczas spotkania Morawiecki określił obecny stan państwa i jego różnych obszarów jako „wielką awarię”. Jego zdaniem mamy do czynienia z „awarią” w służbie zdrowia, edukacji oraz finansach publicznych.

Ten rząd zadłuża Polskę dziennie na miliard złotych (…), gdy brakuje pieniędzy to mniej jest wydatków na służbę zdrowia, edukację czy wojsko – przekonywał były premier. Morawiecki stwierdził też, że wracają – jak mówił – rozbite przez niego „mafie VAT-owskie”. – Naprawianie po tych nieudacznikach zajmie nam co najmniej dwa lata

– dodał.

Morawiecki mówił też o polityce zagranicznej.

Tu awaria nie jest widoczna gołym okiem. Szef MSZ i obecny premier robią wszystko, by wypchnąć USA z Europy

– ocenił wiceprezes PiS.