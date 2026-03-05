Były premier, wiceprezes PiS Mateusz Morawiecki zapewnił w czwartek (5 marca) w Jeleniej Górze (Dolnośląskie), że raport gospodarczy „Power by Poland”, który zamierza zaprezentować, nie jest w kontrze do programu PiS. Jest jego uzupełnieniem – podkreślił.
Raport „Power by Poland” Morawiecki ma zaprezentować w piątek w Warszawie. To – jak sam zapowiedział w zaproszeniu na prezentację – jego „strategia budowy silnej polskiej gospodarki”.
Jutrzejsza konferencja gospodarcza nie tylko nie jest w kontrze do programu PiS, ale jest doskonałym uzupełnieniem do niego. Doszukiwanie się tu jakiejkolwiek kolizji jest absurdalne
– mówił w czwartek (5 marca) w Jeleniej Górze Morawiecki.
Już w najbliższy piątek o 10:30 premiera raportu #PoweredbyPoland???? czyli mojej strategii budowy silnej, polskiej gospodarki! Bądźcie z nami! @PolaMatysiak @mhorala @MacVVilk @czardam pic.twitter.com/2slxFKdIeq
— Mateusz Morawiecki (@MorawieckiM) March 3, 2026
W sobotę ma zostać przedstawiony kandydat PiS na premiera
Dodał, że nie było nacisków na niego, aby odwołał piątkowe spotkanie, i że jest ono „kompatybilne z sobotnim, partyjnym wydarzeniem w Krakowie”. W sobotę podczas konferencji partyjnej w stolicy Małopolski ma zostać przedstawiony kandydat PiS na premiera.
Wiceszef PiS pytany przez dziennikarzy, czy wie, kto będzie tym kandydatem odparł, że to „sprawy wewnątrzpartyjne”.
Z prezesem (Jarosławem) Kaczyńskim rozmawiamy bardzo często o rozwoju, problemach kraju czy bezpieczeństwie, to jest temat numer jeden
– zaznaczył były premier.
W czwartek w Jeleniej Górze wiceprezes PiS spotkał się z działaczami i sympatykami partii z powiatu karkonoskiego.
Podczas spotkania Morawiecki określił obecny stan państwa i jego różnych obszarów jako „wielką awarię”. Jego zdaniem mamy do czynienia z „awarią” w służbie zdrowia, edukacji oraz finansach publicznych.
Ten rząd zadłuża Polskę dziennie na miliard złotych (…), gdy brakuje pieniędzy to mniej jest wydatków na służbę zdrowia, edukację czy wojsko – przekonywał były premier. Morawiecki stwierdził też, że wracają – jak mówił – rozbite przez niego „mafie VAT-owskie”. – Naprawianie po tych nieudacznikach zajmie nam co najmniej dwa lata
– dodał.
Morawiecki mówił też o polityce zagranicznej.
Tu awaria nie jest widoczna gołym okiem. Szef MSZ i obecny premier robią wszystko, by wypchnąć USA z Europy
– ocenił wiceprezes PiS.