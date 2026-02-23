Do sprawy wniosku o wydanie europejskiego nakazu aresztowania (ENA) wobec Zbigniewa Ziobry wylosowana została sędzia Joanna Grabowska – poinformowała w piątek rzecznik warszawskiego sądu okręgowego ds. karnych sędzia Anna Ptaszek. Sekcja międzynarodowa ds karnych SO liczy teraz trzech sędziów.

Wcześniej sprawa wniosku Prokuratury Krajowej o wydanie ENA wobec b. ministra sprawiedliwości, posła PiS, który otrzymał azyl na Węgrzech, trafiła do b. kierownika sekcji międzynarodowej ds. karnych Sądu Okręgowego w Warszawie sędziego Dariusza Łubowskiego. Od czasu jej powstania w 2012 r. był on także jej jedynym członkiem.

12 lutego Prokuratura Krajowa złożyła jednak do SO wniosek o wyłączenie sędziego Łubowskiego z tej sprawy, a w uzasadnieniu wskazano „na szereg okoliczności uzasadniających wątpliwość co do bezstronności sędziego Dariusza Łubowskiego”. Wniosek ten został uwzględniony w czwartek, a sędzia Łubowski – odsunięty od orzekania w sprawie b. szefa MS.

Podczas piątkowej konferencji prasowej w siedzibie warszawskiego SO sędzia Ptaszek poinformowała, że tego samego dnia rano system losowania sędziów przydzielił nowego sędziego referenta do rozpoznania sprawy o wydanie ENA wobec Ziobry – to sędzia SO Joanna Grabowska.

Sędzia Ptaszek dodała, że w międzyczasie kierownictwo sądu pochyliło się nad podnoszonymi przez media i prawników argumentami, że jeśli sekcja międzynarodowa ds karnych „jest jednoosobowa, to losowanie sędziego jest iluzoryczne i że w tej sekcji powinna orzekać więcej niż jedna osoba”.

Do sekcji zostali przydzieleni dwaj nowi sędziowie, niezależnie od kierownika sekcji, pana sędziego (Tomasza) Grochowicza

– poinformowała sędzia Ptaszek.

Są to sędziowie Joanna Grabowska i Grzegorz Krysztofiuk. Zaznaczyła także, że wszyscy troje sędziowie nie będą musieli „od zera” wdrażać się w zagadnienia, w związku z którymi przyjdzie im orzekać, jako że mają w tym zakresie odpowiednie doświadczenie i kompetencje.

Rzeczniczka warszawskiego SO ds. karnych wyjaśniła, że przed powstaniem w 2012 r. sekcji międzynarodowej ds. karnych warszawskiego SO, w sprawach, które obecnie są przez nią rozpoznawane, orzekali wszyscy sędziowie zasiadający w VIII wydziale karnym, w tym m.in. właśnie sędziowie Grochowicz i Grabowska. Sędzia Krysztofiuk zaś – dodała – nie orzekał wcześniej w tym wydziale, ale posiada m.in. doktorat z zakresu prawa międzynarodowego, co daje mu odpowiednie kompetencje do pełnienia tej funkcji.

Sędzia Tomasz Grochowicz 10 lutego zastąpił sędziego Łubowskiego na stanowisku kierownika sekcji międzynarodowej ds. karnych – po tym, gdy prezes warszawskiego SO sędzia Beata Najjar zdecydowała o odwołaniu Łubowskiego z tej funkcji.

Podczas piątkowej konferencji sędzia Ptaszek mówiła o przyczynach tej decyzji, wśród których wymieniła: zaniedbania w pełnieniu związanych z tą funkcją obowiązków, a także kategoryczną wypowiedź sędziego o prezes warszawskiego SO, w której zakwestionował on możliwość współpracy z nią oraz jej pozycję – zarówno jako prezesa sądu, jak i czynnego sędziego.

Sędzia Ptaszek dodała, że „trzecim powodem, dla którego nastąpiło to odwołanie było również pismo” przewodniczącej Wydziału VIII Karnego, w którego strukturach zlokalizowana jest sekcja międzynarodowa ds. karnych. Jak powiedziała, przewodnicząca wydziału utraciła zaufanie do sędziego Łubowskiego, dlatego że 19 grudnia kiedy wydał postanowienie (ws uchylenia ENA dla b. wiceszefa MS, posła PiS Marcina Romanowskiego -PAP) – „powinien był ją zastępować na funkcji przewodniczącego wydziału”. Wyjaśniła, że „w tym dniu przewodnicząca wydziału korzystała z urlopu wypoczynkowego, wiceprzewodnicząca korzystała ze zwolnienia lekarskiego”, a „trzecią osobą w hierarchii Wydziału VIII jest kierownik sekcji postępowania międzynarodowego”.

Pan sędzia wydał postanowienie, o którym państwo wiecie, a następnie powiadomił wiadomością tekstową przewodniczącą wydziału, że wydał takie postanowienie, wyłącza telefon i idzie do domu. Wiem z wysłuchania pana sędziego, że miało to miejsce o godz. 13.40, sąd pracuje do 16.00”

Podkreśliła, że to bardzo poważna sprawa i że „nie może być tak, że wydział, zwłaszcza wydział karny, (…) zostaje pozostawiony bez informacji kto zastępuje pana sędziego”.

Wiem, że (sędzia Łubowski) powoływał się na to, że się źle poczuł, ale żadnej takiej informacji nie przekazał swojej bezpośredniej przełożonej ani prezesowi. Po prostu wyszedł i wyłączył telefon

– dodała.

Rzeczniczka warszawskiego SO ds. karnych podkreśliła, że wydanie przez sędziego Łubowskiego tego orzeczenia oraz treść tego postanowienia nie miały żadnego związku z jego odwołaniem z funkcji kierownika sekcji międzynarodowej ds karnych. Zaznaczyła, że przewodnicząca Wydziału VIII wnioskowała o odwołanie sędziego Łubowskiego „z tej funkcji w związku z utratą zaufania do niego, która wynikała z wybiórczego traktowania przez niego obowiązków kierownika sekcji – w tym obowiązku zastępowania przewodniczącej wydziału w godzinach urzędowania sądu podczas jej usprawiedliwionej nieobecności w pracy i opuszczenia przez niego sądu w dniu 19 grudnia 2025 r. przed zakończeniem godzin urzędowania oraz braku możliwości skontaktowania się z nim w tym czasie (wyłączenie telefonu)”.

Sędzia Ptaszek poinformowała także, że kierownictwo sądu „dowiedziało się o tym, że pan sędzia wykazuje brak pewnych kompetencji, które są konieczne do zarządzania ludźmi”.

Są to kwestie trudne, ale ponieważ takie zdarzenia miały miejsce, był to jeszcze dodatkowy element, który wpłynął na decyzję pani prezes o odwołaniu dotychczasowego kierownika sekcji postępowania międzynarodowego

– dodała.

Zaznaczyła, że wydarzenia, o których mówi, zostały udokumentowane, ale nie toczy się na razie w związku z nimi żadne wewnętrzne postępowanie.

Sędzia Łubowski będzie teraz orzekał w VIII wydziale karnym, nie skorzystał z propozycji, by częściowo orzekać również w sekcji międzynarodowej. Sędzia Łubowski – powiedziała sędzia Ptaszek – zaznaczył, że nie widzi możliwości współpracy z jej obecnym kierownikiem, sędzią Grochowiczem.

Podczas konferencji rzeczniczka warszawskiego SO ds. karnych poruszyła również m.in. kwestię problemów kadrowych, z jakimi zmaga się obecnie ten sąd, a także tego, jak jego pracę utrudniają wnioski o wyłączenie sędziów, którzy otrzymali nominację z rekomendacji Krajowej Rady Sądownictwa ukształtowanej po 2017 r. Dodała, że odwołanie się do Sądu Najwyższego od decyzji o wyłączeniu sędziego jest możliwe, jednak rozpatrywanie takich skarg to długotrwały proces. Zaznaczyła, że według przepisów SN ma 7 dni na rozstrzygnięcie w kwestii takiego odwołania, ale w praktyce trwa to średnio od 1 do 10 miesięcy.

W SN zalegają jeszcze niezałatwione sprawy, z których najstarsze są z 12 grudnia 2024 r.

– dodała sędzia Ptaszek.

Z wnioskiem o wydanie ENA wobec Ziobry, który jest podejrzewany w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości, Prokuratura Krajowa wystąpiła do sądu 10 lutego. Wcześniej bowiem warszawski sąd rejonowy uwzględnił wniosek prokuratury o zastosowanie tymczasowego aresztu wobec byłego ministra.

Prokuratura zarzuca Ziobrze m.in., że kierował zorganizowaną grupą przestępczą oraz wykorzystywał swoje stanowisko do działań o charakterze przestępczym. Ziobro miał popełnić 26 przestępstw, m.in. wydawać swoim podwładnym polecenia łamania prawa, by zapewnić wybranym podmiotom dotacje z Funduszu Sprawiedliwości, ingerować w przygotowanie ofert konkursowych i dopuszczać do przyznawania środków nieuprawnionym podmiotom. Prokuratura zarzuca też Ziobrze, że zdecydował o nielegalnym przekazaniu z FS 25 mln zł CBA na zakup inwigilującego oprogramowania Pegasus oraz 14 mln zł na remont siedziby Prokuratury Krajowej, mimo braku podstaw prawnych.

Sam Ziobro oświadczał, że pozostanie za granicą do czasu, gdy w Polsce „zostaną przywrócone rzeczywiste gwarancje praworządności”. Pisał też o walce z „postępującym w Polsce bezprawiem” oraz o stawianiu oporu „postępującej dyktaturze”.

Sędzia Łubowski, który został wyłączony od orzekania ws. wniosku o ENA wobec Ziobry wcześniej został też wyłączony od orzekania ws. ENA wobec Romanowskiego, gdy Prokuratura Krajowa wystąpiła z ponownym wnioskiem o wydanie tego nakazu. We wtorek ponowny ENA wobec Romanowskiego wydała sędzia Izabela Ledzion. B. wiceszef MS, który jest obecnie objęty ochroną międzynarodową na Węgrzech, usłyszał już zarzuty w śledztwie dotyczącym FS.