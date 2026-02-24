Spis treści
Europoseł PiS Waldemar Buda zwrócił się do sejmowej komisji etyki o ocenę słów premiera Donalda Tuska o „zakutych łbach”, które mają jego zdaniem obraźliwy charakter. Termin ten dotyczył tych, którzy chcą zablokować pieniądze dla Polski z powodu braku kompetencji lub zwykłej głupoty – stwierdził szef rządu.
Chodzi o opublikowane w mediach społecznościowych nagranie, w którym premier nawiązuje do niedawnego spotkania polityków PiS w Stalowej Woli, zarzutów tej partii wobec unijnego programu dozbrajania SAFE i planowanej kwoty z tego programu dla Huty Stalowa Wola. Szef rządu kończy nagranie słowami: „dotarło, zakute łby?”.
1. Czy to przystoi premierowi?
Premier w poniedziałek (23 lutego) odwiedził Hutę Stalowa Wola i zamieścił na X krótkie nagranie. Odniósł się w nim do sobotniego spotkania PiS w Stalowej Woli, gdzie szef klubu, b. minister obrony Mariusz Błaszczak mówił, że Polska nie może wejść do programu SAFE, bo jak ocenił, mechanizm pożyczkowy będzie trzymać „na łańcuchu” państwa prowadzące samodzielną politykę.
W nagraniu szef rządu stwierdził, że PiS nazwoził do Stalowej Woli „partyjniaków”.
Podnosili wrzask, protestowali przeciwko wielkim pieniądzom, jakie mają trafić do tej huty, podobnie jak do innych zakładów pracy przemysłu zbrojeniowego w Polsce. Ten krzyk to, że (są to) pieniądze dla Niemców
– powiedział Tusk.
Postaram się to wytłumaczyć najprościej jak potrafię. Patrzcie mi na usta: 20 miliardów tylko dla tej Huty Stalowa Wola, Podkarpacie, Polska. Dotarło, zakute łby?
– zwrócił się do polityków PiS premier.
Swój wpis również opatrzył zapytaniem: „dotarło, zakute łby?”.
2. Burza w sieci po wpisie Tuska
Wpis premiera na X wywołał lawinę krytyki w sieci. Oburzenie zwróciła zwłaszcza forma, jaką przyjął Tusk do ataku na opozycję.
Donaldzie, niech ci asystent przetłumaczy co tu napiszę: Huta Stalowa Wola. Za Tuska. Częściowo sprywatyzowana w ręce Chińczyków. Za PiS. Uratowana i dofinansowana. Dotarło?
– napisał Mateusz Morawiecki, były premier, poseł PiS.
Skoro przyjmuje Pan taką retorykę… Niemiecki podnóżku, podczas swoich pierwszych rządów doprowadziłeś tę fabrykę na skraj upadku. Dzięki rządom PiS została uratowana i postawiona na nogi! Jeśli chcesz, by produkcja tam się rozwijała, to nie musisz zaciągać kredytu u Niemca na niewolniczych warunkach, tylko normalnie, na rynku, na znanych i transparentnych warunkach. Chyba, że nie chodzi o Hutę Stalowa Wola, a niemieckie interesy w UE? Dotarło, zakuty łbie? Co to w ogóle za sposób komunikacji Premiera? Jakim zawołaniem rozpocznie kolejny wpis?
– zapytał Sebastian Kaleta, poseł PiS.
Roman przeloguj się
– skwitował zachowanie Tuska Bogdan Rzońca, europoseł PiS.
Zakuty łbie, to że nie podoba mi się oferta jednego banku, nie znaczy, że nie mogę wziąć kredytu w innym banku i dokonać zakupu. Wystarczająco prosto, żeby dotarło?
– napisał Marcin Horała.
Premier Polski wyzywa swoich politycznych przeciwników od zakutych łbów. A taki podobno europejski, światowy, doświadczony politycznie. Upadek, Panie Donaldzie, upadek
– ocenił zachowanie Tuska Rafał Kubowicz. przewodniczący Nowej Nadziei w Szczecinie.
Im bardziej agresywnie ten facet zaczyna gadać o tych pieniądzach, tym lepiej pilnujcie portfeli
– stwierdził Tomasz Lipiński, użytkownik X.
Silniczku, ja wiem, że już dawno odleciałeś, ale per „zakuty łeb”, to może są standardy debaty u Twojego człowieka w Moskwie, ale ludzie kulturalni tak się do siebie nie zwracają
– napisała Magda Trzaskowska, użytkownik X.
Skasuj pan ten post, panie premierze. Naprawdę nie wypada. Wstyd wręcz
– zaznaczył Marcin Wątrobiński, użytkownik X.
Co to za język? Wstyd
– stwierdził Piotr Pacewicz, użytkownik X.
3. Premier „tłumaczy”, kogo nazwał „zakutymi łbami”
We wtorek (24 lutego) szef rządu wyjaśnił na X, że termin „zakute łby” dotyczył tych, „którzy chcą zablokować pieniądze dla Polski z powodu braku kompetencji lub zwykłej głupoty”.
Tych, którzy robią to w politycznym lub finansowym interesie obcych państw, nazwałbym zdecydowanie mocniej
– dodał.
We wtorkowej rozmowie w Radiowej Trójce rzecznik rządu Adam Szłapka, pytany o słowa premiera, przyznał, że jest to ostry język, choć – jak zauważył – Prawo i Sprawiedliwość też takiego języka używa.
Politycy PiS uruchomili się bardzo aktywnie, by sabotować gigantyczny program modernizacji polskiej armii, wsparcia naszego bezpieczeństwa i zbudowania w Polsce mocy wytwórczych przemysłu zbrojeniowego
– powiedział Szłapka.
4. Znów pojawiły się komentarze
Panie Premierze. Każdy Polak – patriota zrozumiał. Tylko PiS i Konfederacja, które nie chcą wspierać polskiej armii i polskich firm zbrojeniowych i wolą ulegać lobbystom zagranicznych koncernów nie ogarnęli i się zbulwersowali. Hamerykańscy „patrioci”
– napisał na platformie X Krzysztof Sałek KO Stalowa Wola.
Panie Premierze, język „zakutych łbów” i szukanie „wrogów Polski” pod każdym łóżkiem to nie jest program rządzenia – to rozpaczliwa próba przykrycia własnej nieudolności! Skoro jedyną strategią KO na 2026 rok jest sianie hejtu i wyzywanie inaczej myślących Polaków, to znaczy, że merytorycznie jesteście puści. Zwłaszcza że bardzo nie lubicie mówić o tym, że program SAFE to pożyczka, którą chce Pan wydać wspólnie z Ukrainą. Więc kto tu działa w interesie obcych państw?
– ocenił Łukasz Rzepecki.
Trzeba nazywać rzeczy po imieniu. PiS od zawsze kłamie i obrzuca wyzwiskami nas i naszych wyborców. Zakute łby, które udają, że nie rozumieją wyzwań w kontekście bezpieczeństwa Polski. W imię swoich korzyści politycznych poświęciliby niepodległość naszej Ojczyzny
– skwitował wpis premiera Kacper Dudzik.
Kto z przyrodzenia głupi, i w Paryżu sobie rozumu nie kupi” – Panie Tusk
– napisał europoseł Bogdan Rzońca.
Nie trzyma pan już od dawna ciśnienia. Obniża pan poziom dyskusji politycznej poniżej zera, taki przykład premier daje Polakom? Pojutrze pan wrzuci wpis o walce z mową nienawiści i zadowolony. Uśmiechnięty premier
– skomentował Michał Cichy, działacz Konfederacji.
Publicysta Wiktor Świetlik przedstawił natomiast kierunek, w którym zmierza jego zdaniem język premiera Tuska.
Blisko, bliżej, bliziutko
– napisał, załączając zdjęcie Stefana Niesiołowskiego, który – choć w tym momencie nie jest aktywnym politykiem, chętnie komentuje bieżące wydarzenia, pojawia się w towarzystwie polityków KO i jest traktowany przez wielu przedstawicieli tego środowiska jako autorytet, choć używa bardzo agresywnych, obraźliwych określeń wobec przeciwników politycznych.
5. Zawiadomienie o naruszeniu zasad etyki poselskiej
Buda poinformował we wtorek (24 lutego) na platformie X, że skierował do sejmowej komisji etyki zawiadomienie o naruszenie przez premiera zasad etyki poselskiej. Europoseł PiS napisał, że w nagraniu ze Stalowej Woli premier użył określenia, które „ma charakter obraźliwy i nie spełnia standardów powagi i szacunku”, jakie powinny cechować osoby pełniące funkcję premiera i posła.
W poniedziałek na konferencji w Ośrodku Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych Dęba-Lipa premier przypomniał, że Huta Stalowa Wola może liczyć na 20 mld zł z programu SAFE. Jak stwierdził, przeciwnicy programu SAFE „działają przeciwko polskiemu interesowi” i bezpieczeństwu kraju.
Przestańcie robić sobie i ludziom wodę z mózgu. To są pieniądze, które mają służyć w polskiej obronności, polskiemu przemysłowi
– powiedział zwracając się do PiS.
Do prezydenta Karola Nawrockiego powiedział: „podpisuj (ustawę wdrażającą program SAFE, PAP), nie ma co tutaj zwlekać i dyskutować, bo od tego zależy los przyszłości bezpiecznej Polski i dziesiątek i setek firm w kraju – powiedział szef rządu. Otoczenie prezydenta zgłasza wątpliwości do kształtu tej ustawy.
W tym tygodniu Sejm zajmie się poprawkami Senatu do ustawy dotyczącej wdrożenia programu SAFE, a następnie trafi ona do prezydenta.