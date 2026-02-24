Szkoła podstawowa w Torzymiu przeszła w latach 2024 – 25 gruntowną termomodernizację. Wymieniono stary piec grzewczy na nowoczesny i ekologiczny, zainstalowano fotowoltaikę, przez co obniżono koszty ogrzewania placówki.
– Dostaliśmy kolejną dotację na zbliżone działania, więc planujemy następną inwestycję w naszej szkole – mówi Ewelina Niwald-Brzuśnian, burmistrzyni Torzymia.
Dotacja na ten cel pochodzi ze środków Funduszy Europejskich dla Lubuskiego 2021–2027.
