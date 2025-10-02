Na terenie gminy Torzym wstępują złoża węgla brunatnego. Są one prawnie zabezpieczone czyli, zgodnie z przepisami, na tych terenach nie można prowadzić żadnej inwestycji. Złoże Torzym traktowane jest jako rezerwowe, gotowe do ewentualnej eksploatacji.

– W oficjalnym piśmie skierowanym do wojewody wnioskujemy o zniesienie statusu strategicznego dla złoża węgla brunatnego. Utrzymywanie tego statusu jest nieuzasadnione w świetle obecnych uwarunkowań prawnych, gospodarczych i środowiskowych – tłumaczy Ewelina Niwald-Brzuśnian, burmistrzyni Torzymia.

W podobnej sytuacji są np. gminy Brody i Gubin, gdzie jeszcze kilka lat temu głośno mówiło się o budowie kopalni węgla brunatnego i elektrowni. Samorządowcy zwracają jednak uwagę, że orzecznictwo jasno wskazuje, iż gminy mają autonomię planistyczną i mogą chronić swoje tereny przed eksploatacją złóż.