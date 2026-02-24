Żagański Pałac Kultury zaprasza na dzisiejsze seanse filmowe w ramach ferii zimowych. Darmowe kino to propozycja dla najmłodszych, a także dla starszych widzów. Wstęp jest bezpłatny.

Pałac wspólnie z innymi instytucjami miejskimi zaplanował ofertę na drugi tydzień zimowych kanikuł. – Zachęcamy do uczestnictwa w proponowanych eventach. Każdy znajdzie tu coś dla siebie. Czekamy na miłośników dużego ekranu. Będą to klasyki podane w nowych, interesujących adaptacjach – mówi dyrektorka pałacu Karolina Gałązka:

Pierwszy z seansów już o godzinie 12.00.