W Torzymiu odsłonięto pomnik upamiętniający doktora Andrzeja Łukasika, lekarza i budowniczego, który zmienił oblicze gminy Torzym. Andrzej Łukasik był dyrektorem Sanatorium Przeciwgruźliczego w Torzymiu. Zorganizował ponad 350 mieszkań i stworzył miejsca pracy dla blisko 6 tysięcy osób z gminy i okolic.

– Był prawdziwym społecznikiem, który przyczynił się do uzyskania przez Torzym praw miejskich – tłumaczy Ewelina Niwald-Brzuśnian, burmistrzyni Torzymia.

Dodajmy, że fundatorami pomnika jest rodzina Andrzeja Łukasika i byli pracownicy torzymskiego szpitala, którzy powołali w tym celu fundację.