Mieszkańcy Górczyna protestują przeciwko planom budowy nowych bloków.

Działki w rejonie ul. Popławskiego i Szarych Szeregów to ostatni duży teren zielony w tym rejonie osiedla Górczyn. Na części z nich jest m.in.: osiedlowy parking oraz ryneczek, ale duży obszar to miejsce spacerów dla mieszkańców okolicznych bloków. Teraz ma się to zmienić, bo jak mówią spółdzielnia mieszkaniowa planuje, nie licząc się z kosztami, przenieść linie wysokiego napięcia, które przebiegają nad tymi działkami, a w tym miejscu postawić kolejne bloki. Mówi Rafał Raczkowski, jeden z protestujących mieszkańców:

Mieszkańcy osiedla w dwa dni zebrali kilkaset podpisów pod uwagami do projektu, które zostały złożone w gorzowskim magistracie w ramach konsultacji społecznych przed wprowadzeniem Planu Ogólnego miasta.

Dlaczego ten teren jest tak ważny dla mieszkańców wyjaśnia Marta Dal, która wspiera seniorów z Górczyna:

Sprawa skweru na Górczynie jest znana w gorzowskim magistracie. Urzędnicy podkreślają, że dobrze się stało, że mieszkańcy składają swoje uwagi już teraz, na etapie konsultacji społecznych i przypominają, że uwagi do Planu Ogólnego Gorzowa można składać do 20 lutego.