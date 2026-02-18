Co dalej z koncepcją modernizacji elewacji budynków Starego Rynku w Gorzowie. Wielu mieszkańców uznało przedstawiony w ubiegłym roku projekt za mocno kontrowersyjny, a w komentarzach przeważały negatywne opinie.

Temat ucichł, a nie może, bo miasto chce przystąpić do sporządzenia Miejscowego Planu Rewitalizacji, który określa np: ile aptek czy banków może być w centrum a ile powinno znaleźć sie tam obeiktów miastotwórczych jak kawiarnie, ławki czy obiekty przyciągające turystów.Warunkiem przystąpienia do takiego planu jest jednak posiadanie wytycznych dotyczących elewacji.

– Na dziś prezydent nie podjął jeszcze decyzji w tej sprawie – mówi architekt miejska Marta Bejnar Bejnarowicz:

Jest pomysł, by realizacje przedstawionej mieszkańcom koncepcji, przenieść na budynki dalej od Starego Rynku:

Architekt miejska przyznaje, że cieszy się z rozpoczętej dyskusji, mimo że nie zawsze była ona łatwa. temat musi wrócić i to już wkrótce, tym bardziej, że są już wspólnoty, które planują remonty elewacji, choć nie koniecznie w dotychczasowej formie.