W Lubuskiem trwają ferie zimowe.

Dla jednych to czas wyjazdów np.: w góry, dla innych okazja do odpoczynku w domu albo nadrabiania zaległości w nauce. Sprawdziliśmy dziś, jak uczniowie z Gorzowa wykorzystują te dwa tygodnie przerwy od nauki: czy stawiają na aktywny wypoczynek, czy może wybierają spokojniejsze formy relaksu. Niektórzy pytani przez nas uczniowie spędzają czas na zimowiskach, na przykład w Muzeum Lubuskim, inni mimo ferii muszą trochę czasu poświęcić na naukę:

Pytaliśmy też, jakie mają plany na najbliższe dni:

Uczniowie z lubuskiego wrócą do szkolnych ławek 2 marca.