Polska sztafeta saneczkarska w składzie z Nikolą Domowicz i Dominiką Piwkowską zajęła 8. miejsce na zakończenie zmagań na Igrzyskach Olimpijskich Mediolan-Cortina 2026.

Występujące w dwójce zawodniczki UKS Nowiny Wielkie zamykały sztafetę, składająca się także z męskiej dwójki oraz męskiej i żeńskiej jedynki. Reprezentanci Polski mieli szansę na wyższą lokatę, ale po błędzie Mateusza Sochowicza po starcie przytrafiła się spora strata, więc Piwkowska i Domowicz musiały nadrabiać, żeby nie spaść za Rumunię na miejsce 9. To się ostatecznie saneczkarkom z naszego regionu udało.

Przypomnijmy, że wczoraj Piwkowska i Domowicz wywalczyły w dwójce wysokie 6. miejsce.