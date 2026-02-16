Jesteśmy po drugiej turze konkursu na Lubuskie Uniwersyteckie Centrum Onkologii – mówi dr Marek Działoszyński. – To projekt, o który walczymy dwa lata – podkreślał na antenie Radia Zielona Góra prezes zarządu Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze.

Zielonogórskie centrum onkologii ma powstać za polikliniką. W LUCO znajdą się oddział chirurgii onkologicznej, chirurgii klatki piersiowej, hematologii, urologii, a także Centralny Blok Operacyjny i kompleks poradni:

Zielonogórski szpital zrealizuje także zadania z zakresu obrony cywilnej. Lecznica, na wypadek kryzysu, wybuduje schron na kilkaset osób:

Lubuskie Uniwersyteckie Centrum Onkologii ma kosztować 294 miliony złotych: 234 to dofinansowanie z ministerstwa zdrowia, a po 30 milionów dołożyły władze województwa i Zielonej Góry. Marek Działoszyński był gościem Rozmowy o 9.00.