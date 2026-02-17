Kolejni strażnicy miejscy w Zielonej Górze przechodzą szkolenia. Z końcem 2025 roku zielonogórska formacja zakończyła proces rekrutacyjny. W szeregi zielonogórskiej straży miejskiej wstąpiły w styczniu 4 nowe osoby.

Mówi Agnieszka Pawłow, komendant Straży Miejskiej w Zielonej Górze:

Wśród warunków, które mieli spełnić kandydaci był, m.in. wiek minimum 21 lat i co najmniej średnie wykształcenie. Do zadań strażników miejskich należy np. kontrola przepisów porządkowych w Zielonej Górze, ochrona spokoju w miejscach publicznych i współpraca z organizatorami imprez.

Niewykluczone, że władze Zielonej Góry będą jeszcze podejmować decyzje o kolejnych naborach do straży miejskiej – dodawała Agnieszka Pawłow.