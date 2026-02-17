Gorzowskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji czwartym najlepszym zakładem tego typu w kraju. Tak wynika z ogólnopolskiego rankingu „Strefy Gospodarki” – niezależnego dodatku do „Dziennika Gazety Prawnej”.

W rankingu uwzględnionych zostało 65 firm z całego kraju. Jurorzy oceniali przede wszystkim: dane finansowe, wskaźnik awaryjności sieci, politykę taryfową oraz działania prospołeczne i proekologiczne.

PWiK zarządza infrastrukturą o łącznej długości prawie 1600 kilometrów Spółka, poza Gorzowem, obsługuje też pięć gmin ościennych: Kłodawę, Bogdaniec, Lubiszyn, Deszczno i Santok.

Dodajmy, że sukces zbiegł się w czasie z jubileuszem 130-lecia gorzowskich wodociągów.