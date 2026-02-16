Nad Wartą w Gorzowie trwają poszukiwania Angeliki Jastrzębskiej. Przypomnijmy, 26-latka w niedzielne popołudnie miała wejść do rzeki w okolicach ulicy Fabrycznej. Policja i straż wykorzystują w poszukiwaniach specjalistyczny sprzęt, w tym drony powietrzne oraz podwodne. Straż korzysta także ze specjalnych sań do poruszania się po zamarzniętej Warcie.

Sygnał o zaginięciu 26-letniej gorzowianki służby odebrały w niedzielę. Kobieta wyszła z domu około godziny 16. i miała wejść do Warty, a nawet w niej pływać. Wczoraj poszukiwania trwały do późnych godzin nocnych. Dziś je wznowiono.

Ktokolwiek ma informacje na temat zaginionej lub okoliczności zdarzenia proszony jest o kontakt z policjantami pod numerem telefonu 112 lub 47 791 25 11.