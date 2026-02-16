17 lutego w całej Polsce obchodzony jest Dzień Służby Cywilnej. To święto pracowników administracji rządowej, którzy na co dzień stoją na straży sprawnego funkcjonowania państwa.

To właśnie członkowie korpusu służby cywilnej realizują zadania urzędów w kontakcie z obywatelami. W poniedziałek świętowali w gorzowskim Teatrze im. Juliusza Osterwy.

– Służba Cywilna to służba dla drugiego człowieka – podkreśla Marek Cebula, wojewoda lubuski:

Jedną z osób, która dziś zakończyła służbę przygotowawczą w służbie cywilnej jest Klaudia Pierzecka – Pietroń, inspektor w wydziale spraw obywatelskich Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim:

Gościem specjalnym dzisiejszych obchodów w Gorzowie był Krzysztof Banaś, radca w departamencie Służby Cywilnej w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów:

Służba cywilna w Polsce została powołana po 1989 roku. Jej funkcjonowanie uregulowała Konstytucja z 1997 roku, a kolejne ustawy doprecyzowały zasady naboru i pracy urzędników. Celem było stworzenie profesjonalnego, rzetelnego i neutralnego korpusu, który zapewni ciągłość działania administracji państwowej.