Gorzowska spółka komunalna Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji (PWiK) otrzymała ponad milion zł bezzwrotnego wsparcia w ramach konkursu „Cyberbezpieczne Wodociągi” – poinformował w środę (11 lutego) rzecznik UM Gorzowa Wlkp. Wiesław Ciepiela.

Projekt PWiK zakłada m.in. wdrożenie nowoczesnych rozwiązań sprzętowych i programowych, które zwiększą odporność systemów spółki na cyberzagrożenia, poprawią ciągłość działania oraz umożliwią centralne zarządzanie bezpieczeństwem.

Przedsięwzięcie zakłada wdrożenie nowoczesnych rozwiązań organizacyjnych i technicznych oraz podnoszenie kompetencji pracowników. Dofinansowanie pokrywa 100 proc. kosztów projektu.

Według PWiK wdrożenie rozwiązań ujętych w projekcie wzmocni ochronę sieci wodociągowej, ograniczy ryzyko awarii i strat zasobów wodnych, a tym samym przyczyni się również do ochrony środowiska naturalnego oraz zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców.

W dzisiejszych, tak niestabilnych czasach, pozyskanie tak dużego dofinansowania na poprawę struktur informatycznych spółki ogromnie cieszy. To inwestycja nie tylko w technologię, ale przede wszystkim w stabilność i niezawodność działania przedsiębiorstwa oraz rozwój kompetencji naszych pracowników

– zaznaczył prezes PWiK Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp. Maciej Symeryak, cytowany w informacji.

Prezydent Gorzowa Wlkp. Jacek Wójcicki wskazał, że bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej, którą jest bez wątpienia także sieć wodno-kanalizacyjna, to obecnie jeden z kluczowych elementów bezpieczeństwa miasta.

Pozyskane środki pozwolą na realne wzmocnienie ochrony systemów odpowiedzialnych za jakość i ciągłość dostaw wody dla mieszkańców Gorzowa Wielkopolskiego i gmin ościennych

– dodał Wójcicki.

„Cyberbezpieczne Wodociągi” to ogólnopolski konkurs finansowany z KPO i realizowany przez Ministerstwo Cyfryzacji we współpracy z NASK – Państwowy Instytut Badawczy. Jego celem jest wzmocnienie cyberodporności przedsiębiorstw sektora zbiorowego zaopatrzenia w wodę objętych Krajowym Systemem Cyberbezpieczeństwa.