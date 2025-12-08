Stary cmentarz w Lubrzy od dawna jest już zapełniony. Pochówki od wielu lat odbywają się na nowej nekropolii. Władze gminy chciałby więc przenieść szczątki ostatniego, przedwojennego proboszcza tutejszej parafii na nowy cmentarz i złożyć je obok grobu pierwszego, powojennego proboszcza.

– Z osobami, które opiekują się grobami naszych duchownych myślimy o przeniesieniu szczątków na nową nekropolię. Jest w tej sprawie zgoda – mówi Ryszard Skonieczek, wójt Lubrzy.

Stary cmentarz w Lubrzy powstał w drugiej połowie XIX wieku. Zamknięto go w roku 1986.